Шипкова (Мазилова) Анисья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1909
Сын: Шипков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Окунева Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно