Шипкова (Мазилова) Анисья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Мазилова) Анисья Максимовна

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Место рождения

Крещеный Пакшин, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещеный Пакшин, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1909

Сын: Шипков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Окунева Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Шипков Василий Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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