село Крещеный Пакшин, село Крещеный Пакшин, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Крещеный Пакшин

Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1450Пакшин Крещеный, д. каз.при рч. Пакшинке.1343145261
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Троице-Секинесьская волость
Крещеный Пакшин, Тр.-Секинесьской крещеные татары287
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Пакшин Крещеный, Тр.-Секинесьскойсм. Крещеный Пакшин
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Керәшен ПакшиныКрещёный ПакшинТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мамадышский район
158632Крещеный Пакшинсело55°37'51°19'N-39-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мамадышский муниципальный район, Красногорское сельское поселение
92638430107с Крещеный Пакшинсело
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