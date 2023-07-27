Панова (Гудкова) (Гудкова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Гудкова) (Гудкова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1903

Дата смерти

02.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903

Отец: Гудков Василий

Мать: Гудкова Марфа

Рождение ребёнка
06.08.1927

Дочь: Голикова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Панов Сергей Кузьмич

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1934

Дочь: Икрина (панова) Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Панов Сергей Кузьмич

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1939

Дочь: Савченко Генриетта Сергеевна

Отец ребёнка: Панов Сергей Кузьмич

Рождение ребёнка
30.07.1944

Дочь: Ортюкова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Панов Сергей Кузьмич

Рождение ребёнка
14.05.1949

Сын: Панов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Панов Сергей Кузьмич

Смерть
02.01.1980
Крутиха, Режевской, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Крутиха, Режевской, Свердловская область
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