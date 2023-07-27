Панова (Гудкова) (Гудкова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1903
Дата смерти02.01.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903
Отец: Гудков Василий
Мать: Гудкова Марфа
Рождение ребёнка
06.08.1927
Дочь: Голикова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Панов Сергей Кузьмич
Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1934
Дочь: Икрина (панова) Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Панов Сергей Кузьмич
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1939
Дочь: Савченко Генриетта Сергеевна
Отец ребёнка: Панов Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
30.07.1944
Дочь: Ортюкова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Панов Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
14.05.1949
Сын: Панов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Панов Сергей Кузьмич
Смерть
02.01.1980
Похороны
Неизвестно