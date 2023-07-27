Гудкова (Гудкова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Гудкова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1903

Дочь: Панова (гудкова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гудков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груша Васильевна

Отец ребёнка: Гудков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гудков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Василий

Смерть
Неизвестно
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