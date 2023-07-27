Гудкова (Гудкова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1903
Дочь: Панова (гудкова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гудков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груша Васильевна
Отец ребёнка: Гудков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гудков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудков Василий
Смерть
Неизвестно