Гудков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1903
Дочь: Панова (гудкова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гудкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груша Васильевна
Мать ребёнка: Гудкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гудкова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудкова Марфа
Смерть
Неизвестно