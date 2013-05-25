Савченко (Панова) Генриетта Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1939
Дата смерти25.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1939
Бракосочетание
12.07.1964
Муж: Савченко Александр
Рождение ребёнка
24.01.1985
Сын: Савченко Константин Александрович
Отец ребёнка: Савченко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова ?
Отец ребёнка: Савченко Александр
Смерть
25.05.2013
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Панкреотит