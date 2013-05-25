Савченко (Панова) Генриетта Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Панова) Генриетта Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1939

Дата смерти

25.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1939

Отец: Панов Сергей Кузьмич

Мать: Панова (гудкова) Мария Васильевна

Бракосочетание
12.07.1964

Муж: Савченко Александр

Рождение ребёнка
24.01.1985

Сын: Савченко Константин Александрович

Отец ребёнка: Савченко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова ?

Отец ребёнка: Савченко Александр

Смерть
25.05.2013
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
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