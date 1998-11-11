Голикова (Панова) Валентина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1927
Дата смерти11.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1927
Рождение ребёнка
11.06.1946
Сын: Голиков Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Голиков Леонид
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Голиков Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голиков Леонид
Работа или профессия
Неизвестно
дежурная на жд станции
Смерть
11.11.1998
Похороны
Неизвестно