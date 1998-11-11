Голикова (Панова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова (Панова) Валентина Сергеевна

Место рождения

Реж, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

06.08.1927

Дата смерти

11.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1927

Отец: Панов Сергей Кузьмич

Мать: Панова (гудкова) Мария Васильевна

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1946

Сын: Голиков Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Голиков Леонид

Рождение ребёнка
1951

Сын: Голиков Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Голиков Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Леонид

Работа или профессия
Неизвестно
дежурная на жд станции
Смерть
11.11.1998
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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