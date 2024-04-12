Голиков Леонид
Место рождения
Дата рождения11.06.1924
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1924
Рождение ребёнка
11.06.1946
Сын: Голиков Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Голикова Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Голикова Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
машинист электровоза
Смерть
1988
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно