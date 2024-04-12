Голиков Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоликов Леонид

Голиков Леонид

Место рождения

Реж, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

11.06.1924

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1946

Сын: Голиков Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Голикова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Голиков Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Голикова Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Валентина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
машинист электровоза
Смерть
1988
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close