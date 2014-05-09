Икрина (Панова) (Панова) Маргарита Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1934
Дата смерти09.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1934
Работа или профессия
01.09.1955
учительница французского языка в Верхнедубровской школе
Рождение ребёнка
20.12.1956
Дочь: Никова (икрина) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Икрин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
21.05.1960
Сын: Икрин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Икрин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Румянцев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2014
Похороны
13.05.2014
вода в могиле