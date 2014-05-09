Икрина (Панова) (Панова) Маргарита Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Панова) (Панова) Маргарита Сергеевна

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Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

22.08.1934

Дата смерти

09.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1934

Отец: Панов Сергей Кузьмич

Мать: Панова (гудкова) Мария Васильевна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Работа или профессия
01.09.1955
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
учительница французского языка в Верхнедубровской школе
Рождение ребёнка
20.12.1956

Дочь: Никова (икрина) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Икрин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
21.05.1960

Сын: Икрин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Александр Николаевич

Смерть
09.05.2014
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Похороны
13.05.2014
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
вода в могиле
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