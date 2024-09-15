Повозников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти05.03.1973
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Повозников Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Повозников Куприян
Мать ребёнка: Повозникова (Демьянова) Устинья
Рождение ребёнка
1920
Сын: Повозников Степан (Сысой)
Мать ребёнка: Повозникова (Демьянова) Устинья
Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
1926
Сын: Повозников Михаил
Мать ребёнка: Повозникова (Демьянова) Устинья
Рождение ребёнка
22.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Повозникова (Демьянова) Устинья
Смерть
05.03.1973
Хворосна, Хмельницька область
Причина смерти: Астмп | Хутор Хворостная (Хворостный)