Повозников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повозников Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

05.03.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Повозников Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Повозников Куприян

Мать ребёнка: Повозникова (Демьянова) Устинья

Рождение ребёнка
1920

Сын: Повозников Степан (Сысой)

Мать ребёнка: Повозникова (Демьянова) Устинья

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Повозников Михаил

Мать ребёнка: Повозникова (Демьянова) Устинья

Рождение ребёнка
22.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Повозникова (Демьянова) Устинья

Смерть
05.03.1973
Хворосна, Хмельницька область
Причина смерти: Астмп | Хутор Хворостная (Хворостный)

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