Повозников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повозников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Повозников Алексей

Мать: Повозникова (Демьянова) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Грузьева) Степанида Галактионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Грузьева) Степанида Галактионовна

Смерть
Неизвестно

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