(Грузьева) Степанида Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грузьева) Степанида Галактионовна

Место рождения

Ставчаны, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грузьев Галактион Саввович

Мать: (Морозова???) Елена

Ставчаны, Хмельницька область
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Повозников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Повозников Михаил

Смерть
Неизвестно
Хворосна, Хмельницька область
Хутор Хворостная (Хворостный)

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