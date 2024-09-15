(Морозова???) Елена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грузьев Галактион Саввович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грузьева) Степанида Галактионовна
Отец ребёнка: Грузьев Галактион Саввович
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грузьев Галактион Саввович
Смерть
Неизвестно
Хворосна, Хмельницька область
Хутор Хворостная (Хворостный)