(Морозова???) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова???) Елена

Место рождения

Ставчаны, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставчаны, Хмельницька область
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грузьев Галактион Саввович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грузьева) Степанида Галактионовна

Отец ребёнка: Грузьев Галактион Саввович

Ставчаны, Хмельницька область
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грузьев Галактион Саввович

Смерть
Неизвестно
Хворосна, Хмельницька область
Хутор Хворостная (Хворостный)

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