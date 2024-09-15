Грузьев Галактион Саввович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Грузьев Савва Леонтьевич
Мать: ?
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грузьева) Степанида Галактионовна
Мать ребёнка: (Морозова???) Елена
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Морозова???) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Морозова???) Елена
Смерть
Неизвестно
Хворосна, Хмельницька область
Хутор Хворостная (Хворостный)