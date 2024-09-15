Грузьев Галактион Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрузьев Галактион Саввович

Грузьев Галактион Саввович

Место рождения

Ставчаны, Хмельницька область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Грузьев Савва Леонтьевич

Мать: ?

Ставчаны, Хмельницька область
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грузьева) Степанида Галактионовна

Мать ребёнка: (Морозова???) Елена

Ставчаны, Хмельницька область
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Морозова???) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Морозова???) Елена

Смерть
Неизвестно
Хворосна, Хмельницька область
Хутор Хворостная (Хворостный)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.