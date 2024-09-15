Повозникова (Демьянова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Демьянов Липатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Повозников Куприян
Отец ребёнка: Повозников Алексей
Рождение ребёнка
1920
Сын: Повозников Степан (Сысой)
Отец ребёнка: Повозников Алексей
Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
1926
Сын: Повозников Михаил
Отец ребёнка: Повозников Алексей
Рождение ребёнка
22.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Повозников Алексей
Смерть
1984
Хутор Хворостная (Хворостный)
Похороны
Неизвестно
Хутор Хворостная (Хворостный)