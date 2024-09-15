Повозникова (Демьянова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПовозникова (Демьянова) Устинья

Повозникова (Демьянова) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Демьянов Липатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Повозников Куприян

Отец ребёнка: Повозников Алексей

Рождение ребёнка
1920

Сын: Повозников Степан (Сысой)

Отец ребёнка: Повозников Алексей

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Повозников Михаил

Отец ребёнка: Повозников Алексей

Рождение ребёнка
22.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Повозников Алексей

Смерть
1984
Хворосна, Хмельницька область
Хутор Хворостная (Хворостный)
Похороны
Неизвестно
Хворосна, Хмельницька область
Хутор Хворостная (Хворостный)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.