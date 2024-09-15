Повозников Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повозников Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Повозникова) Федосия

Мать ребёнка: не указана

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Повозников Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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