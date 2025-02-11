Большаков Александр Иванович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Большаков Александр Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1886, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1956

Отец
Большаков Иван Иванович1859 г.р.
Мать
Большакова (Попкова) Евдокия Ивановна1860 г.р.
Супруги
Большакова (Ерофеева) Пелагея Степановна1891 г.р.
Большакова (Зыкина) Мария Васильевна1895 г.р.
Дети
Большаков Иван Александрович17.11.1911 г.р.
(Большакова) Клавдия Александровна1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Большаков Иван Иванович

Мать: Большакова (Попкова) Евдокия Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова (Зыкина) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова (Ерофеева) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
17.11.1911

Сын: Большаков Иван Александрович

Мать ребёнка: Большакова (Ерофеева) Пелагея Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Большакова) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Большакова (Ерофеева) Пелагея Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1914

Сын: Большаков Александр Александрович

Мать ребёнка: Большакова (Зыкина) Мария Васильевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Большакова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Большакова (Зыкина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
19.06.1918

Сын: Большаков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Большакова (Зыкина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Большаков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Большакова (Зыкина) Мария Васильевна

Смерть
1956

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