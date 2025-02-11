Большаков Александр Иванович
мужской, родился 1886, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1956
ОтецБольшаков Иван Иванович1859 г.р.
МатьБольшакова (Попкова) Евдокия Ивановна1860 г.р.
Супруги
Большакова (Зыкина) Мария Васильевна1895 г.р.
Дети
Большаков Иван Александрович17.11.1911 г.р.
(Большакова) Клавдия Александровна1912 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1911
Сын: Большаков Иван Александрович
Мать ребёнка: Большакова (Ерофеева) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Большакова) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Большакова (Ерофеева) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Большаков Александр Александрович
Мать ребёнка: Большакова (Зыкина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Большакова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Большакова (Зыкина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
19.06.1918
Сын: Большаков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Большакова (Зыкина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Большаков Евгений Александрович
Мать ребёнка: Большакова (Зыкина) Мария Васильевна
Смерть
1956