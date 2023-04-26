Большакова (Попкова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Попкова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Попков Иван Степанович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1886

Сын: Большаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: Голиченкова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Степан Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаркина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Иван Иванович

Смерть
1943