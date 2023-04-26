Большакова (Попкова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Попков Иван Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1886
Сын: Большаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1891
Дочь: Голиченкова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Степан Иванович
Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татаркина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943