Большаков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
1886
Сын: Большаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Большакова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Степан Иванович
Мать ребёнка: Большакова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татаркина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голиченкова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910