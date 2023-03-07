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Большаков Иван Иванович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Большаков Иван Григорьевич

Мать: Большакова Матрена Иосифовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Большаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Большакова Евдокия Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Степан Иванович

Мать ребёнка: Большакова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаркина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голиченкова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Евдокия Ивановна

Смерть
1910
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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