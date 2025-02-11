Большакова (Ерофеева) Матрена Иосифовна
женский, родилась 1837, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕрофеева Марфа Прохоровна1804 г.р.
Супруги
Большаков Иван Григорьевич1835 г.р.
Дети
Большаков Иван Иванович1859 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.07.1854
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Большаков Иван Григорьевич
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно