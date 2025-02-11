Большакова (Ерофеева) Матрена Иосифовна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Большакова (Ерофеева) Матрена Иосифовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1837, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Ерофеева Марфа Прохоровна1804 г.р.
Супруги
Большаков Иван Григорьевич1835 г.р.
Дети
Большаков Иван Иванович1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: Ерофеева Марфа Прохоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.07.1854

Муж: Большаков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Большаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Григорьевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.