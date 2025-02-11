Ерофеева Марфа Прохоровна
женский, родилась 1804
умерла 1881
Дети
(Ерофеева) Прасковья Иосифовна1822 г.р.
Ерофеев Иван Иосифович1829 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Ерофеева) Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Ерофеева) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Большакова (Ерофеева) Матрена Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Ерофеева) Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1881