Ерофеева Марфа Прохоровна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеева Марфа Прохоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1804

умерла 1881

Дети
(Ерофеева) Прасковья Иосифовна1822 г.р.
Ерофеев Иван Иосифович1829 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Ерофеева) Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ерофеев Иван Иосифович

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Ерофеева) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ерофеев Павел Иосифович

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Большакова (Ерофеева) Матрена Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Ерофеева) Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1881

Мы используем куки для улучшения работы сайта.