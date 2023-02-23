Большакова (Зыкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Зыкина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Большаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Большаков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Большаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Большаков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Большаков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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