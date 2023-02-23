Большакова (Зыкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Большаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Большаков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Большаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Большаков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Большаков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно