Большаков Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения17.11.1911
Дата смерти08.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1911
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Большаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна
Рождение ребёнка
01.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна
Рождение ребёнка
08.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна
Рождение ребёнка
08.04.1943
Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Большаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Киреева Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Большаков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2007