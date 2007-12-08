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Большаков Иван Александрович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.11.1911

Дата смерти

08.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1911

Отец: Большаков Александр Иванович

Мать: Большакова Пелагея Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Большаков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Большаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна

Рождение ребёнка
01.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна

Рождение ребёнка
08.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна

Рождение ребёнка
08.04.1943

Сын: Большаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Большаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Киреева Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Большаков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Большакова Елена Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Елена Терентьевна

Смерть
08.12.2007
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