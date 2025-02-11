Большакова (Бутусова) Елена Терентьевна 1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Большакова (Бутусова) Елена Терентьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1913

умерла 1982

Отец
Бутусов ТерентийНеизвестно г.р.
Мать
Бутусова (Козлова) Матрена НикитичнаНеизвестно г.р.
Супруги
Большаков Иван Александрович17.11.1911 г.р.
Дети
Большаков Юрий Иванович1934 г.р.
Большаков Александр Иванович1936 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Бутусов Терентий

Мать: Бутусова (Козлова) Матрена Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Большаков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Большаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
01.12.1938

Дочь: Серова (Большаков) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
08.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
08.04.1943

Сын: Большаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Большакова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Большаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Киреева (Большакова) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Большаков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович

Смерть
1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.