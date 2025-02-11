Большакова (Бутусова) Елена Терентьевна
женский, родилась 1913
умерла 1982
ОтецБутусов ТерентийНеизвестно г.р.
МатьБутусова (Козлова) Матрена НикитичнаНеизвестно г.р.
Супруги
Большаков Иван Александрович17.11.1911 г.р.
Дети
Большаков Юрий Иванович1934 г.р.
Большаков Александр Иванович1936 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Большаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
01.12.1938
Дочь: Серова (Большаков) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
08.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
08.04.1943
Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Большакова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Большаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Киреева (Большакова) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Большаков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Большаков Иван Александрович
Смерть
1982