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Найданов Данил Андреев

Место рождения

деревня Самодурова Пянтежской волости Чердынского уезда Пермской губернии

Дата рождения

1782

Дата смерти

03.04.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Найданов Андрей Ионин

Мать: Ирина Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найданов Антон Данилов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Парфенова

Рождение ребёнка
03.04.1803

Дочь: (Найданова) Ирина Данилова

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Рождение ребёнка
28.06.1805

Сын: Найданов Сергей Данилов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Рождение ребёнка
?.03.1821

Сын: Найданов Ефим Данилов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Рождение ребёнка
13.06.1822

Сын: Найданов Иван Данилов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Смерть
03.04.1823

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