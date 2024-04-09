Найданов Данил Андреев
Место рождениядеревня Самодурова Пянтежской волости Чердынского уезда Пермской губернии
Дата рождения1782
Дата смерти03.04.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Найданов Андрей Ионин
Мать: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
03.04.1803
Дочь: (Найданова) Ирина Данилова
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
28.06.1805
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
?.03.1821
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
13.06.1822
Мать ребёнка: Анна Парфенова