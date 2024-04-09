Анна Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найданов Антон Данилов

Отец ребёнка: Найданов Данил Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найданов Данил Андреев

Рождение ребёнка
03.04.1803

Дочь: (Найданова) Ирина Данилова

Отец ребёнка: Найданов Данил Андреев

Рождение ребёнка
28.06.1805

Сын: Найданов Сергей Данилов

Отец ребёнка: Найданов Данил Андреев

Рождение ребёнка
?.03.1821

Сын: Найданов Ефим Данилов

Отец ребёнка: Найданов Данил Андреев

Рождение ребёнка
13.06.1822

Сын: Найданов Иван Данилов

Отец ребёнка: Найданов Данил Андреев

Смерть
Неизвестно

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