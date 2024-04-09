Анна Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Найданов Данил Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1803
Дочь: (Найданова) Ирина Данилова
Отец ребёнка: Найданов Данил Андреев
Рождение ребёнка
28.06.1805
Отец ребёнка: Найданов Данил Андреев
Рождение ребёнка
?.03.1821
Отец ребёнка: Найданов Данил Андреев
Рождение ребёнка
13.06.1822
Отец ребёнка: Найданов Данил Андреев
Смерть
Неизвестно