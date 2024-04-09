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Найданов Антон Данилов

Место рождения

деревня Самодурова Пянтежской волости Чердынского уезда Пермской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Найданов Данил Андреев

Мать: Анна Парфенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Стефанова

Рождение ребёнка
21.04.1834

Сын: Найданов Максим Антонов

Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова

Рождение ребёнка
?.12.1836

Сын: Найданов Михаил Антонов

Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова

Рождение ребёнка
22.06.1838

Дочь: (Найданова) Агрипина Антонова

Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова

Смерть
Неизвестно

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