Найданов Антон Данилов
Место рождениядеревня Самодурова Пянтежской волости Чердынского уезда Пермской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Найданов Данил Андреев
Мать: Анна Парфенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Стефанова
Рождение ребёнка
21.04.1834
Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова
Рождение ребёнка
?.12.1836
Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова
Рождение ребёнка
22.06.1838
Дочь: (Найданова) Агрипина Антонова
Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова
Смерть
Неизвестно