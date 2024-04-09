Ефросиния Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1834
Отец ребёнка: Найданов Антон Данилов
Рождение ребёнка
?.12.1836
Отец ребёнка: Найданов Антон Данилов
Рождение ребёнка
22.06.1838
Дочь: (Найданова) Агрипина Антонова
Отец ребёнка: Найданов Антон Данилов
Смерть
Неизвестно