Ефросиния Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найданов Антон Данилов

Рождение ребёнка
21.04.1834

Сын: Найданов Максим Антонов

Отец ребёнка: Найданов Антон Данилов

Рождение ребёнка
?.12.1836

Сын: Найданов Михаил Антонов

Отец ребёнка: Найданов Антон Данилов

Рождение ребёнка
22.06.1838

Дочь: (Найданова) Агрипина Антонова

Отец ребёнка: Найданов Антон Данилов

Смерть
Неизвестно

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