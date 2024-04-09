Ирина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти06.08.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Найданов Андрей Ионин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Найданов Андрей Ионин
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Найданова) Агрипина Андреева
Отец ребёнка: Найданов Андрей Ионин
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Найданов Андрей Ионин