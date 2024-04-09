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Ирина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

06.08.1811

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найданов Антон Андреев

Отец ребёнка: Найданов Андрей Ионин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найданов Андрей Ионин

Рождение ребёнка
1782

Сын: Найданов Данил Андреев

Отец ребёнка: Найданов Андрей Ионин

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Найданова) Агрипина Андреева

Отец ребёнка: Найданов Андрей Ионин

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Найданов Митрей Андреев

Отец ребёнка: Найданов Андрей Ионин

Смерть
06.08.1811

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