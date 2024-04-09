Найданов Андрей Ионин
Место рождениядеревня Самодурова Пянтежской волости Чердынского уезда Пермской губернии
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Найданов Иона
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Найданова) Агрипина Андреева
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Смерть
Неизвестно