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Найданов Андрей Ионин

Место рождения

деревня Самодурова Пянтежской волости Чердынского уезда Пермской губернии

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Найданов Иона

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найданов Антон Андреев

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Павлова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Найданов Данил Андреев

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Найданова) Агрипина Андреева

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Найданов Митрей Андреев

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Смерть
Неизвестно

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