Ситдикова (Шайдуллина) Рашида
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шайдуллин Набиулла
Мать: Шайдуллина Хамдиниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситдиков Загит
Отец ребёнка: Ситдиков Сафуан
Рождение ребёнка
01.01.1958
Рождение ребёнка
13.02.1961
Биклянь, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1966
Рождение ребёнка
11.08.1973
Смерть
Неизвестно