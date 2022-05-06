Ситдикова (Шайдуллина) Рашида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдикова (Шайдуллина) Рашида

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шайдуллин Набиулла

Мать: Шайдуллина Хамдиниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситдиков Загит

Отец ребёнка: Ситдиков Сафуан

Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситдиков Сафуан

Рождение ребёнка
13.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситдиков Сафуан

Биклянь, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситдиков Сафуан

Рождение ребёнка
11.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситдиков Сафуан

Смерть
Неизвестно

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