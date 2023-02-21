Шайдуллина Хамдиниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Гайша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситдикова Рашида
Отец ребёнка: Шайдуллин Набиулла
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гендалиф
Отец ребёнка: Шайдуллин Набиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хакима
Отец ребёнка: Шайдуллин Набиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайтуна
Отец ребёнка: Шайдуллин Набиулла
Смерть
Неизвестно