Шайдуллина Хамдиниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуллина Хамдиниса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситдикова Рашида

Отец ребёнка: Шайдуллин Набиулла

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гендалиф

Отец ребёнка: Шайдуллин Набиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хакима

Отец ребёнка: Шайдуллин Набиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайтуна

Отец ребёнка: Шайдуллин Набиулла

Смерть
Неизвестно
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