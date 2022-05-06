Шайдуллин Набиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайдуллин Набиулла

Шайдуллин Набиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шайдуллин Биктимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситдикова (Шайдуллина) Рашида

Мать ребёнка: Шайдуллина Хамдиниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шайдуллина) Гендалиф

Мать ребёнка: Шайдуллина Хамдиниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шайдуллина) Хакима

Мать ребёнка: Шайдуллина Хамдиниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шайдуллина) Зайтуна

Мать ребёнка: Шайдуллина Хамдиниса

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.