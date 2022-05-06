Шайдуллин Набиулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шайдуллин Биктимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситдикова (Шайдуллина) Рашида
Мать ребёнка: Шайдуллина Хамдиниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шайдуллина) Гендалиф
Мать ребёнка: Шайдуллина Хамдиниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шайдуллина) Хакима
Мать ребёнка: Шайдуллина Хамдиниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шайдуллина) Зайтуна
Мать ребёнка: Шайдуллина Хамдиниса
Смерть
Неизвестно