Ситдиков Сафуан
Место рождения
Дата рождения16.04.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1931
Отец: Латипов Ситдик
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситдиков Загит
Мать ребёнка: Ситдикова (Шайдуллина) Рашида
Рождение ребёнка
01.01.1958
Рождение ребёнка
13.02.1961
Биклянь, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1966
Рождение ребёнка
11.08.1973
Смерть
Неизвестно