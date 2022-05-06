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Ситдиков Сафуан

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Место рождения

Керекес, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.04.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1931

Отец: Латипов Ситдик

Мать: не указана

Керекес, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситдиков Загит

Мать ребёнка: Ситдикова (Шайдуллина) Рашида

Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова (Шайдуллина) Рашида

Рождение ребёнка
13.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова (Шайдуллина) Рашида

Биклянь, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова (Шайдуллина) Рашида

Рождение ребёнка
11.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова (Шайдуллина) Рашида

Смерть
Неизвестно

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