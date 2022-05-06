Ситдиков Загит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитдиков Загит

Ситдиков Загит

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1998 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситдиков Сафуан

Мать: Ситдикова (Шайдуллина) Рашида

Рождение ребёнка
26.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 13.09.1998

Сын: Ситдиков Ильяс

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.