Ситдиков Загит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситдиков Сафуан
Рождение ребёнка
26.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 13.09.1998
Сын: Ситдиков Ильяс
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно