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Протасова Агапия Николаевна

Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Протасов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Протасова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: (Протасова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.06.1861

Сын: Протасов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Протасов Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1867

Сын: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1869

Сын: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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