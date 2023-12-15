Протасова Агапия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1848
Рождение ребёнка
1851
Сын: Протасов Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Протасова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: (Протасова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич
Рождение ребёнка
?.06.1861
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Протасов Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1867
Сын: Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1869
Сын: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Яков Васильевич