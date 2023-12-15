Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.01.1867

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1867

Отец: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Мать: Протасова Агапия Николаевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
Бракосочетание
20.10.1885

Жена: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
29.01.1888

Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремович

Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
13.08.1895

Дочь: Протасова (Протасов) Наталья Ефремовна

Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
03.02.1900

Дочь: Протасова (Протасов) Дарья Ефремовна

Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
26.06.1901

Дочь: Протасова (Протасов) Марфа Ефремовна

Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремов

Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремович

Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна

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