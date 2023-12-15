Протасов (Протасов) Ефрем Яковлевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1867
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
Бракосочетание
20.10.1885
Рождение ребёнка
29.01.1888
Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремович
Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
13.08.1895
Дочь: Протасова (Протасов) Наталья Ефремовна
Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
03.02.1900
Дочь: Протасова (Протасов) Дарья Ефремовна
Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
26.06.1901
Дочь: Протасова (Протасов) Марфа Ефремовна
Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
29.10.1911
Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремов
Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
29.10.1911
Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефремович
Мать ребёнка: Протасова (Горюнова) Евдокия Павловна