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Протасов Федор Яковлевич

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.06.1861

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1861

Отец: Протасов (Протасов) Яков Васильевич

Мать: Протасова Агапия Николаевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Запасной Унтер-офицер на службе с 1892г., б/билетный солдат
Бракосочетание
15.10.1879

Жена: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна

Рождение ребёнка
12.11.1882

Сын: Протасов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1882

Сын: Протасов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1887

Сын: Протасов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна

Рождение ребёнка
16.03.1890

Сын: Протасов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1894

Дочь: Протасова (Протасова) Мирфа Федоровна

Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Протасов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.05.1897

Сын: Протасов Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1900

Дочь: Протасова (Протасов) Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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