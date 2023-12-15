Протасов Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения?.06.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1861
Работа или профессия
Неизвестно
Запасной Унтер-офицер на службе с 1892г., б/билетный солдат
Бракосочетание
15.10.1879
Рождение ребёнка
12.11.1882
Рождение ребёнка
12.11.1882
Рождение ребёнка
16.11.1887
Сын: Протасов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна
Рождение ребёнка
16.03.1890
Сын: Протасов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна
Рождение ребёнка
29.07.1894
Дочь: Протасова (Протасова) Мирфа Федоровна
Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна
Рождение ребёнка
25.09.1895
Рождение ребёнка
31.05.1897
Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна
Рождение ребёнка
17.03.1900
Дочь: Протасова (Протасов) Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Протасова (Морозова) Ксения Осиповна