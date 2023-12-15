Протасова (Морозова) Ксения Осиповна
Место рождения
Дата рождения?.02.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.10.1879
Рождение ребёнка
12.11.1882
Рождение ребёнка
12.11.1882
Рождение ребёнка
16.11.1887
Сын: Протасов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
16.03.1890
Сын: Протасов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
29.07.1894
Дочь: Протасова (Протасова) Мирфа Федоровна
Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
25.09.1895
Рождение ребёнка
31.05.1897
Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
17.03.1900
Дочь: Протасова (Протасов) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич