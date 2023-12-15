Протасова (Морозова) Ксения Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Морозова) Ксения Осиповна

Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.02.1862

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.10.1879

Муж: Протасов Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
12.11.1882

Сын: Протасов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1882

Сын: Протасов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1887

Сын: Протасов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
16.03.1890

Сын: Протасов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1894

Дочь: Протасова (Протасова) Мирфа Федоровна

Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Протасов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.05.1897

Сын: Протасов Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1900

Дочь: Протасова (Протасов) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Протасов Федор Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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