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Пархоменко Михаил Федорович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

11.06.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1869 ст.

Отец: Пархоменко Федор Федорович

Мать: Пархоменко Екатерина Максимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JF-X?i=199&cc=3511744
Крещение
12.06.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
05.03.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Архип Трофимович Пархоменко
Восприемник
12.11.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Филипп Мартинович Карпенко
Восприемник
26.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Или Потап Трофимович Пархоменко
Восприемник
08.07.1890 ст.
Кровное, Сумська область
Ольга Яковлевна Пархоменко
Бракосочетание
01.05.1891 ст.

Жена: Пархоменко Юлиания Семеновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
07.09.1892 ст.

Сын: Пархоменко Еким Михайлович

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
Восприемник
24.10.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Яковлевна Пархоменко
Восприемник
01.06.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Митрофан Яковлевич Пархоменко
Рождение ребёнка
25.10.1894 ст.

Сын: Пархоменко Нестор Михайлович

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
31.10.1896 ст.

Дочь: Зиновия Михайловна

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-B?i=223&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1898 ст.

Дочь: Пархоменко Марина Михайловна

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.02.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Митрофанович Карпенко
Рождение ребёнка
10.06.1899 ст.

Сын: Пархоменко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-S?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.

Сын: Пархоменко Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.06.1903 ст.

Дочь: Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7Q-C?i=640&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.09.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Николаевич Петренко
Рождение ребёнка
26.09.1904 ст.

Дочь: Пархоменко Юстина Михайловна

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHC-8?i=818&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
29.11.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Филиппович Карпенко
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.

Сын: Пархоменко Яков Михайлович

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHV-2?i=760&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.09.1908 ст.

Дочь: София Михайловна

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKJ-6?i=272&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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