Пархоменко Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения11.06.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.06.1869 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JF-X?i=199&cc=3511744
Крещение
12.06.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
05.03.1888 ст.
Архип Трофимович Пархоменко
Восприемник
12.11.1889 ст.
Филипп Мартинович Карпенко
Восприемник
26.01.1890 ст.
Иван Или Потап Трофимович Пархоменко
Восприемник
08.07.1890 ст.
Ольга Яковлевна Пархоменко
Бракосочетание
01.05.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
07.09.1892 ст.
Сын: Пархоменко Еким Михайлович
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна
Восприемник
24.10.1892 ст.
Анастасия Яковлевна Пархоменко
Восприемник
01.06.1894 ст.
Митрофан Яковлевич Пархоменко
Рождение ребёнка
25.10.1894 ст.
Сын: Пархоменко Нестор Михайлович
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна
Рождение ребёнка
31.10.1896 ст.
Дочь: Зиновия Михайловна
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-B?i=223&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1898 ст.
Дочь: Пархоменко Марина Михайловна
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.02.1899 ст.
Василий Митрофанович Карпенко
Рождение ребёнка
10.06.1899 ст.
Сын: Пархоменко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-S?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.
Сын: Пархоменко Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна
Рождение ребёнка
05.06.1903 ст.
Дочь: Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7Q-C?i=640&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.09.1904 ст.
Михаил Николаевич Петренко
Рождение ребёнка
26.09.1904 ст.
Дочь: Пархоменко Юстина Михайловна
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHC-8?i=818&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
29.11.1904 ст.
Андрей Филиппович Карпенко
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.
Сын: Пархоменко Яков Михайлович
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHV-2?i=760&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.09.1908 ст.
Дочь: София Михайловна
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Семеновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKJ-6?i=272&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно