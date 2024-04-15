Пархоменко (Полякова) Юлиания Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Полякова) Юлиания Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1891 ст.

Муж: Пархоменко Михаил Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
07.09.1892 ст.

Сын: Пархоменко Еким Михайлович

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.10.1894 ст.

Сын: Пархоменко Нестор Михайлович

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
31.10.1896 ст.

Дочь: Зиновия Михайловна

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-B?i=223&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1898 ст.

Дочь: Пархоменко Марина Михайловна

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
10.06.1899 ст.

Сын: Пархоменко Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-S?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.

Сын: Пархоменко Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
Восприемник
23.12.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Антонович Демяненко
Рождение ребёнка
05.06.1903 ст.

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7Q-C?i=640&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
29.04.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Митрофановна Карпенко
Рождение ребёнка
26.09.1904 ст.

Дочь: Пархоменко Юстина Михайловна

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHC-8?i=818&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.

Сын: Пархоменко Яков Михайлович

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHV-2?i=760&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.09.1908 ст.

Дочь: София Михайловна

Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKJ-6?i=272&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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