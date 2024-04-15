Пархоменко (Полякова) Юлиания Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.05.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
07.09.1892 ст.
Сын: Пархоменко Еким Михайлович
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович
Рождение ребёнка
25.10.1894 ст.
Сын: Пархоменко Нестор Михайлович
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович
Рождение ребёнка
31.10.1896 ст.
Дочь: Зиновия Михайловна
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CD-B?i=223&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1898 ст.
Дочь: Пархоменко Марина Михайловна
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
10.06.1899 ст.
Сын: Пархоменко Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XM-S?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.
Сын: Пархоменко Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович
Восприемник
23.12.1901 ст.
Федор Антонович Демяненко
Рождение ребёнка
05.06.1903 ст.
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7Q-C?i=640&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
29.04.1904 ст.
Ирина Митрофановна Карпенко
Рождение ребёнка
26.09.1904 ст.
Дочь: Пархоменко Юстина Михайловна
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHC-8?i=818&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.
Сын: Пархоменко Яков Михайлович
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHV-2?i=760&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.09.1908 ст.
Дочь: София Михайловна
Отец ребёнка: Пархоменко Михаил Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKJ-6?i=272&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно