Пархоменко Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархоменко Марина Михайловна

Пархоменко Марина Михайловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

05.02.1898 ст.

Дата смерти

21.05.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1898 ст.

Отец: Пархоменко Михаил Федорович

Мать: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z7-X?i=80&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.02.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
21.05.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-L?i=119&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
22.05.1898 ст.
на отведенном кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close