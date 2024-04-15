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Пархоменко Нестор Михайлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.10.1894 ст.

Дата смерти

02.03.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1894 ст.

Отец: Пархоменко Михаил Федорович

Мать: Пархоменко Юлиания Семеновна

Кровное, Сумська область
Крещение
26.10.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.03.1899 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от оспы | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z8-V?i=62&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.03.1899 ст.
на кладбище д. Кровной
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