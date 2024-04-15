Пархоменко Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти14.04.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1863 ст.
Сын: Пархоменко Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Пархоменко Федор Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1B-Q?i=584&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.03.1868 ст.
Сын: Пархоменко Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Пархоменко Федор Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9MP?i=130&cc=3511744
Рождение ребёнка
11.06.1869 ст.
Сын: Пархоменко Михаил Федорович
Отец ребёнка: Пархоменко Федор Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JF-X?i=199&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1907 ст.
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G264?i=856&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.04.1907 ст.
на кладбище д. Кровной