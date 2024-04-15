Пархоменко Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

14.04.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1863 ст.

Сын: Пархоменко Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Пархоменко Федор Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1B-Q?i=584&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.03.1868 ст.

Сын: Пархоменко Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Пархоменко Федор Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9MP?i=130&cc=3511744
Рождение ребёнка
11.06.1869 ст.

Сын: Пархоменко Михаил Федорович

Отец ребёнка: Пархоменко Федор Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JF-X?i=199&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Федор Федорович

Смерть
14.04.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G264?i=856&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.04.1907 ст.
на кладбище д. Кровной
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