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Пархоменко Тимофей Федорович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.02.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.02.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение
20.02.1863 ст.

Отец: Пархоменко Федор Федорович

Мать: Пархоменко Екатерина Максимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1B-Q?i=584&cc=3511744
Восприемник
25.11.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Климентий Иванович Пархоменко
Бракосочетание
01.11.1881 ст.

Жена: Пархоменко Юлиания Игнатьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
28.02.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
29.09.1884 ст.

Сын: Пархоменко Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-3?i=338&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Юстиния Семеновна Белокур
Рождение ребёнка
?.03.1887

Сын: Пархоменко Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна

Рождение ребёнка
09.11.1888 ст.

Дочь: Матрона Тимофеевна

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-B?i=590&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
11.04.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Антонович Коноваленко
Рождение ребёнка
27.03.1891 ст.

Дочь: Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
19.06.1893 ст.

Сын: Пархоменко Леонтий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.03.1899 ст.

Сын: Пархоменко Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-R?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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