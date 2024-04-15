Пархоменко Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рождения20.02.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.02.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение
20.02.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1B-Q?i=584&cc=3511744
Восприемник
25.11.1879 ст.
Климентий Иванович Пархоменко
Бракосочетание
01.11.1881 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
28.02.1882 ст.
Василий Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
29.09.1884 ст.
Сын: Пархоменко Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-3?i=338&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.10.1884 ст.
Юстиния Семеновна Белокур
Рождение ребёнка
?.03.1887
Сын: Пархоменко Кирилл Тимофеевич
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.11.1888 ст.
Дочь: Матрона Тимофеевна
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-B?i=590&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
11.04.1889 ст.
Василий Антонович Коноваленко
Рождение ребёнка
27.03.1891 ст.
Дочь: Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.06.1893 ст.
Сын: Пархоменко Леонтий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна
Рождение ребёнка
14.03.1899 ст.
Сын: Пархоменко Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Пархоменко Юлиания Игнатьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X3-R?i=16&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно