(Пархоменко) Матрона Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-B?i=590&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.11.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.11.1905 ст.
Яков Михайлович Пархоменко
Смерть
Неизвестно