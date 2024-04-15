(Пархоменко) Матрона Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пархоменко) Матрона Тимофеевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1888 ст.

Отец: Пархоменко Тимофей Федорович

Мать: Пархоменко Юлиания Игнатьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-B?i=590&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.11.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.11.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Михайлович Пархоменко
Смерть
Неизвестно
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