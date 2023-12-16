Пархоменко (Бугаец) Юлиания Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Бугаец) Юлиания Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.07.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Михаил Иванович Егоренко
Восприемник
25.12.1880 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Мелания Петровна Бугаец
Бракосочетание
01.11.1881 ст.

Муж: Пархоменко Тимофей Федорович

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемник
18.11.1881 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Роман Ефимович Белокур
Восприемник
01.01.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Домникия Ивановна Григоренко (Гончаренко)
Восприемник
29.09.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Григорий Иванович Григоренко
Рождение ребёнка
29.09.1884 ст.

Сын: Пархоменко Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пархоменко Тимофей Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-3?i=338&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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