Пархоменко (Бугаец) Юлиания Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
17.07.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Михаил Иванович Егоренко
Восприемник
25.12.1880 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Мелания Петровна Бугаец
Бракосочетание
01.11.1881 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемник
18.11.1881 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Роман Ефимович Белокур
Восприемник
01.01.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Домникия Ивановна Григоренко (Гончаренко)
Восприемник
29.09.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Григорий Иванович Григоренко
Рождение ребёнка
29.09.1884 ст.
Сын: Пархоменко Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пархоменко Тимофей Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-3?i=338&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно