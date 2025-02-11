Мокин Пётр Андреев
мужской, родился 1797, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМокин АндрейДо 1779 г.р.
Супруги
Мокина ?Неизвестно г.р.
Дети
Мокин Иван Петров1820 г.р.
Мокин Григорий Петров1825 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Мокин Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокина ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мокин Иван Петров
Мать ребёнка: Мокина ?
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Мокина ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мокин Василий Петров
Мать ребёнка: Мокина ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Мокина) Марья Петрова
Мать ребёнка: Мокина ?
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно