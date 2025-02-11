Мокин Пётр Андреев 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Мокин Пётр Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Мокин АндрейДо 1779 г.р.
Супруги
Мокина ?Неизвестно г.р.
Дети
Мокин Иван Петров1820 г.р.
Мокин Григорий Петров1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Мокин Андрей

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокина ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мокин Иван Петров

Мать ребёнка: Мокина ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мокин Григорий Петров

Мать ребёнка: Мокина ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мокин Василий Петров

Мать ребёнка: Мокина ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Мокина) Марья Петрова

Мать ребёнка: Мокина ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

145 Семья

Смерть
Неизвестно

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