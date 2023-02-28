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Мокин Андрей

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Мокин Пётр Андреев

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мокин Тимофей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Мокин Василий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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