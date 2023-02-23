Мокина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мокин Иван Петров
Отец ребёнка: Мокин Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Мокин Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мокин Василий Петров
Отец ребёнка: Мокин Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Мокин Пётр Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокин Пётр Андреев
Смерть
Неизвестно