Мокина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мокин Иван Петров

Отец ребёнка: Мокин Пётр Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мокин Григорий Петров

Отец ребёнка: Мокин Пётр Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мокин Василий Петров

Отец ребёнка: Мокин Пётр Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Мокин Пётр Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокин Пётр Андреев

Смерть
Неизвестно
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